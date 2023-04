Família com quatro pessoas capota veículo na BR-153

Um carro com uma família capotou na tarde desta quinta-feira, (13/04/2023), no trecho urbano da BR-153, em São José do Rio Preto (SP). No momento do acidente havia acabado de chover e a pista estava molhada.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ainda por motivos a serem apurados, o motorista teria perdido o controle da direção e capotado o veículo no quilômetro 57, perto da avenida Nossa Senhora da Paz. No automóvel estava um casal, um bebê e também um idoso.

Equipes de resgate foram acionadas, onde o idoso e o bebê foram socorridos para um hospital da cidade. Já o casal nada sofreu.

Pelo fato do carro ter capotado no acostamento da via, o trânsito no trecho fluiu normalmente. As causas do acidente deverão ser investigadas.

