Pescadores com redes são multados em Cardoso

Ontem (10), durante Operação Pré-Semana Santa e Operação Paz e Proteção, a equipe da Polícia Ambiental fez policiamento embarcado no represamento Água Vermelha, em Cardoso, onde têm várias denúncias de pesca irregular, a equipe visualizou três pescadores a margem da represa e ao lado deles havia um amontoado de redes de espera, de imediato foram abordados e identificados.

Foi verificado que os abordados estavam com pescados e três redes de nylon duro, medindo 150 metros; um total de 16,720 Kg de peixes das espécies: Cachorra, Cascudo, Corvina, Curimbatá, Pacu-prata (CD), Piranha.

Os abordados, informaram aos policiais serem pescadores amadores e admitiram terem armado as redes de espera na noite anterior, acrescentaram que haviam acabado de retirá-las do ambiente aquático e os peixes capturados seriam divididos entre eles para consumo próprio.

Foram lavrados Autos de Infração Ambiental, multa simples, no valor de R$ 2.668,80 para cada, por pescar mediante a utilização de petrecho não permitido”. Por ser domingo, os valores das autuações foram majorados, aumentado ao dobro, por se tratar de agravante. As redes foram apreendidas e depositadas na Sede do 2º Pelotão Ambiental de Votuporanga, já os pescados foram doados ao Lar São Vicente de Paula. votutudo: