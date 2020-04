Ladrão assalta motel e foge com R$ 1 mil em dinheiro e o celular da recepcionista em Votuporanga

Crime aconteceu na noite de ontem (7), no estabelecimento que fica localizado às margens da Rodovia Péricles Bellini. Caso é investigado e até o momento ninguém foi preso.

Na noite desta terça-feira (7), um motel localizado próximo do km 31, da Rodovia Péricles Bellini, foi vítima de um criminoso encapuzado que rendeu a recepcionista do estabelecimento, simulando estar armado; fugindo em seguida, com aproximadamente R$ 1 mil que estava no caixa da empresa e o aparelho celular da trabalhadora.

De acordo com informações, a Polícia Militar foi acionada e mesmo intensificando patrulhamento pela área, não conseguiu capturar o bandido.

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes e encaminhada para o setor de investigação da Polícia Civil. A trabalhadora não se feriu.