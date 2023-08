Casal é preso por furto a estabelecimento comercial em Votuporanga

Policiais militares da 3ª Cia de Votuporanga, prenderam casal por furto à estabelecimento comercial.

A equipe policial, em patrulhamento pela área central, foi solicitada e obteve informações que um indivíduo moreno trajando camiseta do Santos e bermuda cinza, juntamente com uma criança, havia adentrado no estabelecimento na rua Amazonas – centro da cidade e furtados vários objetos.

Iniciado o patrulhamento, foi localizado o indivíduo com as mesmas características caminhando, na companhia de uma mulher e uma criança, pela Rua Presidente Dutra, sendo submetido a busca pessoal e localizado em uma sacola 09 barras de chocolates, 06 frascos de antitranspirantes e em seu pescoço um colar. Na bolsa da mulher foram localizados diversos colares e brincos e com o filho do casal, um colar em seu pescoço.

Ao ser indagado, o casal acabou confessando o furto no supermercado Proença, sendo feito contato com os representantes dos estabelecimentos para comparecerem até Central de Polícia Judiciária.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao casal e lido seus direitos constitucionais, sendo conduzidos para Central de Polícia Judiciária. Os responsáveis pelos estabelecimentos comerciais apresentam imagens da câmera de segurança que mostram o momento dos furtos na presença do filho.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária onde o casal permaneceu preso à disposição da Justiça, o menor foi entregue a avó e os objetos furtados entregues para os representantes dos referidos estabelecimentos comerciais.

