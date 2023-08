Traficantes traziam droga do Paraná para Tanabi e pararam em posto de gasolina, onde houve o cerco; ocorrência com o apoio de policiais de Votuporanga foi apresentada nesta madrugada de domingo, na Central de Flagrantes



Neste sábado (26), Policiais Militares do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior prenderam cinco pessoas que estavam transportando mais de 300 quilos de maconha na cidade de Monções, São Paulo.

Os Policiais Militares observaram um veículo UNO vermelho adentrar o pátio de um posto de combustível após as 22h, horário em que o estabelecimento já estava fechado. Essa movimentação suspeita motivou a abordagem imediata.

Ao perceberem que seriam abordados, o motorista do veículo abriu a porta e empreendeu fuga a pé, enquanto o passageiro saiu do veículo gritando “Perdi, perdi”.

Uma busca no interior do veículo revelou a presença de mais de 350 tabletes de maconha, totalizando cerca de 301 quilos da substância ilícita. A origem da droga foi rastreada até o Estado do Paraná.

Durante a ação, um segundo veículo, um Volkswagen Gol branco, adentrou o pátio do posto de combustível. Esse carro estava ocupado por quatro indivíduos que desempenhavam o papel de “batedores” para o veículo que transportava a droga.

Segundo informações obtidas, cada membro do grupo receberia o valor de R$5 mil pelo transporte do entorpecente.

Os três homens e duas mulheres detidos foram encaminhados à Central de Flagrantes de Votuporanga e permanecem sob custódia, aguardando procedimentos legais. A ação da Polícia Militar ressalta o comprometimento e o profissionalismo dos Policiais Militares 16º BPM/I, no combate ao tráfico de drogas e na preservação da segurança pública na região.

VOTUNEWS