É com pesar que comunicamos o falecimento do senhor José Alcântara Cardoso aos 96 anos de idade. Deixa filhos, netos, bisnetos, tataraneto, familiares e muitos amigos.

Seu corpo está sendo velado no Velório municipal de Valentim Gentil e o sepultamento será as 17:30hm no cemitério Municipal de Valentim Gentil.