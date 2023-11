A morte de duas jovens, Livian Paniagua e Maria Eloisa Mariano, em um acidente de carro no último domingo (29) causou comoção na cidade de Caconde (SP) e região. As vítimas estavam em um veículo que capotou durante um suposto racha, que está sendo investigado pela Polícia Civil.

O condutor do carro, Adriano Donizetti Pires Lourenço Júnior, de 21 anos, estava com a a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e, de acordo com testemunhas, ele estaria possivelmente alcoolizado no momento do acidente. O caso foi registrado como homicídio culposo, caracterizado quando não há intenção de matar,