Corpo é encontrado próximo de véiculo capotado na rodovia Euclides da Cunha em Cosmorama

A Polícia Rodoviária de Votuporanga foi acionada para atender a uma ocorrência há poucos instantes (13h15), desta segunda-feira, dia 22, na rodovia Euclides da Cunha, próximo ao trevo de acesso a Cosmorama.

No local, os policiais receberam a informação de que havia um corpo próximo a um veículo capotado às margens da rodovia, no meio de um matagal.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, o motorista do veículo teria sofrido o acidente possivelmente na noite ou madrugada desta segunda-feira, mas como o veículo capotou e parou em meio a um matagal, o que impossibilitou a visão de quem passasse pelo loca.

As placas do veículo são de Votuporanga e agora a Polícia Rodoviária trabalha na identificação do corpo do motorista.

Foto: Reportagem Votunews