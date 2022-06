NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: MAIS UM ACIDENTE: homem morre em capotamento em rodovia de Américo de Campos

Mais um lamentável acidente de trânsito na região de Votuporanga e novamente com vítima fatal. Um grave acidente ocorrido por volta das 16 horas, desta terça-feira, dia 31, na rodovia Miguel Jabur Elias, que liga o distrito de Simonsen a Américo de Campos, tirou a vida de um motorista de 47 anos de idade.

O acidente aconteceu no km 16 da rodovia Miguel Jabur Elias, já no município de Américo de Campos, quando por motivos a serem esclarecidos pela Polícia Científica, o motorista da Parati de cor preta, perdeu o controle da direção do veículo, vindo a capotar, tendo morte instantânea.

Equipes de Resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU de Votuporanga foram acionados, mas ao chegar ao local constataram o óbito do motorista. O local do acidente foi sinalizado pela equipe do DER e a Polícia Militar Rodoviária está registrando o acidente.

As causas do acidente serão apontadas pela Polícia Científica de Votuporanga.

OUTRO ACIDENTE:

Na noite desta segunda-feira, dia 30, um outro acidente na rodovia Miguel Jabur Elias tirou a vida de um morador de Fernandópolis.

Segundo informações preliminares, o veiculo VW/Parati, dirigido por Cauê acabou capotando, já que chovia no momento do acidente. Carlos Alberto Dias da Silva, 56 anos, Conhecido por “Carlão” acabou morrendo no local.

Já os outros três ocupantes, Cauê, Jamaica e Matheus sofreram fraturas pelo corpo, sendo socorridos por unidades de resgates e encaminhados a Santa Casa de Votuporanga. Todos em estado grave.

O corpo de Carlão foi removido e levado ao IML – Instituto Médico Legal em Votuporanga.

O velório e sepultamento aconteceram hoje em Fernandópolis.