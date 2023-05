Jovem de 18 anos é preso por tráfico de drogas

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um traficante de 18 anos foi preso em flagrante nesta última segunda-feira, (29/05/2023), em Bady Bassitt (SP).

De acordo com informações da Polícia Militar, o indivíduo foi abordado pelas equipes, junto com outro rapaz, na rua Visconde Cairu. Ao ser revistado, os PMs encontraram com ele 10 pedras de crack e um celular.

O suspeito foi preso em flagrante e levado para a delegacia da cidade, onde permaneceu preso à disposição da justiça. O outro rapaz foi liberado.Gazeta do Interior