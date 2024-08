Médica que trabalhou em Fernandópolis estava no voo que caiu em SP

Uma médica que trabalhou até 2020 no Programa Saúde da Família um Posto de Saúde em Fernandópolis é uma das 62 vítimas do acidente aéreo registrado nesta sexta-feira, dia 9, em Vinhedo, interior de São Paulo. Ela saiu da unidade para fazer residência médica.

Arianne Albuquerque Estevan Risso atuou como médica do Programa Saúde da Família na Unidade Básica de Saúde no Bairro Brasilândia em Fernandópolis e era casada com filho de uma funcionária da Prefeitura.

O casal estava morando em Cascavel e a mulher, Arianne, estava no voo que saiu de Cascavel com 62 pessoas a bordo – sendo quatro tripulantes – e tinha como destino Guarulhos, em São Paulo.

Um membro da família de Arianne que mora em Fernandópolis teria confirmado para amigos que ela estava no voo, mas até o momento a lista de passageiros não foi divulgada.

A Prefeitura de Vinhedo afirmou, por volta das 15h30 desta sexta, que não há registros de sobreviventes.

Segundo a Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo, companhia aérea dona da aeronave, trata-se de um avião turboélice de passageiros, modelo ATR-72. Esse modelo comporta, segundo a Anac, 68 passageiros.

Hospitais de Vinhedo e Valinhos, cidade vizinha, estão sendo mobilizados para receber possíveis feridos. O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a Polícia Militar estão atendendo a ocorrência no local.