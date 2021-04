Polícia investiga acidente que terminou em morte na região

A Polícia Civil está investigando um acidente que terminou em morte nesta sexta-feira (2), na rodovia Assis Chateaubriand, em Guapiaçu (SP), região de São José do Rio Preto (SP).

De acordo com a Polícia Rodoviária, um homem que não teve a identidade revelada teve a motocicleta que pilotava atingida por um carro.

Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A motorista do veículo teve apenas ferimentos leves. O corpo do motociclista foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Rio Preto.