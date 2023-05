Dupla especializada em furtar caminhonetes vai para Cadeia em Votuporanga

Os criminosos realizaram o furto de uma caminhonete em Votuporanga em 2019 e depois mais dois na sequencia em cidades da região

Dois ladrões especialistas em furtar caminhonetes em Votuporanga e região foram condenados pela Justiça Criminal de Votuporanga. Os dois criminosos foram responsáveis pelo furto de um veículo na cidade em 2019 e mais dois, na sequência, em Fernandópolis e Olímpia.

Conforme os autos do processo, a vítima teria deixado a caminhonete estacionada na rua Presidente Vargas, nas proximidades do cruzamento com a rua Tocantins, quando C.H. e R. C chegaram em um veículo Gol, que foi identificado em outros crimes, e furtou a Toyota/Hilux, avaliada em R$ 160 mil e fugiram para Rio Preto.

De acordo com o que foi investigado pela Polícia Civil à época, os indivíduos se utilizavam de um módulo veicular, um equipamento, que possibilita dar a partida na caminhonete e foi esse o método que usaram em outros dois furtos registrados em Fernandópolis e Olímpia, onde foram presos em flagrantes pelo crime.

Em audiência, ambos os ladrões , mesmo já presos em flagrante pelos crimes, negaram relação qualquer com os furtos, porém nenhum deles apresentou provas suficientes para convencer a Justiça de Votuporanga, que decretou pena de dois anos pelo furto praticado em Votuporanga.

VOTUNEWS