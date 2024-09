O caso foi registrado em São José do Rio Preto (SP), na quarta-feira (4). De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima morava em Três Fronteiras (SP) e tinha 10 meses de vida.

Em nota à TV TEM, o centro de referência para atendimento de vítimas de violência e o HCM esclarecem que a equipe multidisciplinar não promove julgamento dos casos, limitando-se a fazer as notificações compulsórias de situação de suspeita aos órgãos oficiais, em conformidade com os protocolos legais e institucionais. O HCM informou ainda que, em virtude do sigilo de dados imposto pela LGPD, não divulga ou manifesta-se sobre casos clínicos de pacientes.