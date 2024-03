Jovem morre em capotamento perto de Monte Aprazível

Um jovem morreu em um capotamento na Rodovia que liga Monte Aprazível ao Distrito de Engenheiro Balduíno – Tanabi na tarde deste domingo, dia 3.

Segundo informações preliminares, o jovem perdeu o controle do veículo, capotou e colidiu contra uma árvore no acostamento da rodovia. O Corpo de Bombeiros foi acionado e precisou cortar o teto do carro para retirar a vítima.