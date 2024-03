Homem de 68 anos morre atropelado por trem em votuporanga

Um trágico acidente tirou a vida de M.R.D.A, de 68 anos, na manhã deste sábado (02), por volta das 10h30. O idoso foi atingido por um trem no bairro da Estação, entre o Bairro Vivendas e a Estação Ferroviária da cidade.

De acordo com testemunhas, M.R.D.A. teria deixado seu veículo nas proximidades antes de caminhar em direção aos trilhos. Quando o trem se aproximou, ele entrou na frente da composição e acabou sendo atropelado.

A suspeita é de que o homem possa ter cometido um ato extremo, tirando a própria vida. No entanto, as circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pela Polícia Civil.

O caso gerou comoção entre os moradores. M.R.D.A. era bastante conhecido na região. Familiares e amigos lamentam a tragédia.

As autoridades orientam que, em caso de ideação suicida, é fundamental buscar ajuda especializada. O CVV (Centro de Valorização da Vida) oferece apoio gratuito e confidencial pelo número 188.