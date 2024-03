Morre vítima de acidente com caminhão em Santa Fé do Sul

Morreu na manhã deste domingo, Aparecido Ribeiro da Silva, 57 anos, funcionário de uma empresa de refrigerantes de Birigui, em decorrência de um acidente de trânsito ocorrido na última segunda-feira (26) em Santa Fé do Sul .

Silva estava internado na Santa Casa de Santa Fé do Sul desde o dia do acidente. Uma enfermeira da unidade comunicou o óbito à Polícia Civil de Birigui.

Acidente:

O acidente envolveu dois caminhões na rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Santa Fé do Sul. O caminhão ocupado por Silva e outro funcionário da empresa de refrigerantes bateu na traseira de uma carreta.

Com a batida, Silva e o motorista do caminhão ficaram presos nas ferragens e precisaram ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros. Silva, que era ajudante, sofreu ferimentos considerados mais graves e foi socorrido pelo SAMU. Já o motorista teve apenas escoriações nas mãos e rosto e foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) pelo resgate.

Investigação:

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. A Polícia Civil realizou perícia no local e no caminhão da empresa de refrigerantes. O motorista da carreta não se feriu.

Saque da carga:

Parte da carga de refrigerantes que era transportada no caminhão foi saqueada após o acidente.