Força Tática da Polícia Militar de Votuporanga apreende menor traficante procurado da Justiça

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um adolescente de 16 anos com ordem de prisão expedida pela Justiça de Votuporanga foi capturado pela equipe de Força Tática 315 da Polícia Militar.

ele estava no bairro Palmeiras II quando foi abordado.

Como havia mandado de APREENSÃO, o menor foi levado à Central da Polícia Civil para ser encaminhado à Fundação Casa.

Durante patrulhamento tático pela zona sul, bairro Palmeiras II, a equipe avistou o adolescente W., 16 anos pela via pública, e devido a existência de um mandado de busca e apreensão, fora abordado.

Dado ciência do documento expedido pela 2 Vara Criminal e da Infância e Juventude do Foro de Votuporanga, referente ao crime capitulado no artigo 33(tráfico de drogas) da Lei 11.343/06, e apresentado na Central de Flagrantes, onde fora elaborado o termo de captura, recolhendo-o a carceragem local, ficando a disposição da Vara da Infância e Juventude.