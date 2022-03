Pai e filho: voluntários se mobilizam para retirar lixo de córrego em Américo de Campos

A inciativa surgiu do pequeno Uriel, de 6 anos, que convenceu o autônomo Calil Dungue a retirar pneus, tvs, tecido, plástico, vidro e outros materiais das águas do Córrego Águas Paradas.

Um ato de solidariedade e amor ao meio ambiente surgiu do pequeno Uriel, de 6 anos, morador de Américo de Campos/SP, nesta quinta-feira (17.mar), quando perguntou ao seu pai, o autônomo, Calil Antônio Dungue, 36, “se poderiam limpar córrego”.

Em conversa com o jornal Diário de Votuporanga, o autônomo que faz serviços como soldador, contou que mora perto do Córrego Águas Paradas e que alertado por casos de dengue o filho lhe questionou sobre a sujeira do local, sugerindo uma limpeza, e ele acatou a ideia do pequeno.

Juntos começaram a enfrentar a poluição que surpreendeu Calil: “Olha, é triste ver a situação, a gente precisa proteger nossas nascentes e córregos. Tiramos aproximadamente 13 televisores, 11 pneus, tecido, plástico eu perdi a conta, vidro dava para encher engradados de garrafas; tinha até ossos, animais mortos”, contou.

Calil contou que enquanto eles enchiam os sacos com lixo, passou o vereador Mailton Morais que parou para entender o que estava acontecendo e acabou com a mão na massa. “A gente tava lá e passou o vereador, no qual agradeço porque ele conseguiu uma caçamba para colocar o material retirado na água, ele ficou por lá e acabou ajudando a gente. Enchemos a caçamba. Não é muito, mas já é um começo”.

O autônomo contou ainda que planeja novas ações desse tipo no local e que pensa, como forma de auxílio ao meio ambiente, em instalar uma rede para segurar o lixo estiverem nas águas: “Seria muito bom, seria um tipo de barreira que serviria para segurar esse lixo que acaba descendo na água e se espalhando ao longo do leito, uma forma de preservação”.

Ao Diário de Votuporanga, Uriel resumiu em poucas palavras o porquê sugeriu a limpeza no córrego: “Porque estava sujo”, pontuou o menino.

Calil finalizou reiterando o pedido por mais conscientização das pessoas em ajudar na proteção do meio ambiente, principalmente, segundo ele, descartando lixo em locais corretos.

Procurado pela reportagem, Mailton Morais comentou a ação que classificou como ‘nobre’ de Uriel e Calil, explicando: “Proteger o meio ambiente é papel de toda a sociedade e é fundamental que cada um faça sua parte para que as próximas gerações consigam viver em um planeta tão bonito quanto temos hoje, e aproveito a oportunidade para convidar mais voluntários para que consigamos em um curto prazo de tempo fazer em todos os córregos no perímetro urbano do município”.

Nas redes sociais, Morais afirmou que o “primordial é a sensibilização e conscientização das pessoas, para que não tragam esse tipo de lixo para os córregos e rios do município, lembrando que temos coleta de lixo domiciliar comum as segundas, quartas e sextas e coleta de materiais recicláveis as terças-feiras”.