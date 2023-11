Assistência Social: Programa de Educação Permanente implantado em Votuporanga é referência em evento da região Sudeste

O Plano foi reconhecido e elogiado por representantes do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, em Encontro do Congemas

A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Votuporanga implantou, recentemente, o Plano de Educação Permanente (PEP/Suas) com o intuito de consolidar a Política de Assistência Social e a implementação do Sistema Único de Assistência Social (Suas) na cidade a partir da qualificação permanente dos trabalhadores das unidades públicas e privadas (Organização da Sociedade Civil) e também dos conselheiros, na busca pela melhoria contínua dos serviços, benefícios e valorização do trabalho e do trabalhador.

O Plano foi reconhecido e elogiado por representantes do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, quando a secretária de Assistência Social de Votuporanga, Meire Azevedo, junto com sua equipe, participou do “23º Encontro do Congemas Regional Sudeste” que ocorreu entre 30 de agosto e 1º de setembro na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). “O Plano tem como objetivo oferecer, a toda população, políticas públicas que lhes são de direito e garantia. Nossa gestão faz isso com muita dedicação e esforço”, ressaltou a secretária.

O Plano foi redigido para implementar uma gestão de qualidade nos processos da rede Suas, trabalhando o compromisso ético-político dos trabalhadores da rede socioassistencial no município. Na ocasião, foram documentados, a partir de um manual, todos os processos que envolvem a gestão e as proteções básica e especial do Suas no município.

O manual, publicado em Diário Oficial Eletrônico está disponível em https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NDE1NTMx é parte constituinte entre Gestão, Educação Permanente e todas as unidades do Sistema Único de Assistência Social de Votuporanga, detalhando os processos desde a acolhida ao atendimento e acompanhamento dos usuários que necessitam de assistência.

Junto com a implantação da Educação Permanente no Suas e Gestão de Qualidade, a Secretaria Municipal de Assistência Social também implantou a Gestão Corporativa.