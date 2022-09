Chuvas normalizam abastecimento de água; poço Sudeste volta a funcionar

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O nível da Represa Municipal subiu para 1,4m, por conta, principalmente, da chuva de 50mm que caiu na noite desta segunda-feira.

A chuva que tem caído nos últimos dias em Votuporanga/SP, além de amenizar o calor e aumentar a baixa umidade relativa do ar, trouxe o desafogo para a crise hídrica que afetava o município. Isso por que, o poço Sudeste, apontado como principal causador da falta d’água, após apresentar problemas, deve ter funcionamento normalizado nesta quarta-feira (28.set).

Um comunicado divulgado pela Saev Ambiental, na manhã desta terça-feira, informou que o Comitê Técnico da autarquia decidiu pela continuidade do fornecimento de água, tal qual vem acontecendo nos últimos dias; exceto, por alguns bairros com manutenções pontuais de vazamentos, que podem gerar baixa pressão nas torneiras ou suspensão temporária do serviço.

De acordo com a Saev Ambiental, “o nível da Represa Municipal subiu para 1,4m (medição realizada nesta manhã), por conta, principalmente, da chuva de 50mm nas últimas horas.”

Outro ponto tratado no anúncio, se refere ao poço Sudeste, em obras desde que apresentou problemas; segundo o comunicado, o ponto de fornecimento de água deve voltar a operar ainda nesta terça-feira. Porém, recomendação é para o uso consciente do recurso.

Visita

O prefeito Jorge Seba, o superintendente da Saev Ambiental, Gustavo Vilela, e o superintendente adjunto, Luciano Passoni, agendaram para às 10h, desta quarta, uma visita ao poço profundo da região Sudeste. Local fica ao final da Rua Felício Gorayeb, no bairro dos Comerciários.