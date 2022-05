Homem perde dinheiro após cair no Golpe do Nude

Um jovem de 26 anos perdeu quase R$ 2 mil após cair no golpe do nude em Rio Preto.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima disse que acessou um site de relacionamento e começou a conversar com uma mulher. Durante a conversa, ele teria enviado fotos sensuais para ela.

Posteriormente, um homem entrou em contato com o rapaz alegando ser pai da garota com quem ele conversou. O suspeito fez ameaças contra o jovem e exigiu que ele transferisse uma quantia em dinheiro para a filha ser internada em um hospital psiquiátrico porque ela estaria com problemas de saúde.

Com medo das ameaças, o rapaz fez duas transparências via Pix, totalizando o valor de R$ 1.700,00.

Em seguida, um bandido entrou novamente em contato com o jovem alegando ser delegado e exigiu mais dinheiro para não pedir a prisão dele.

A vítima percebeu que havia caído em um golpe e procurou a delegacia. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.

Gazeta de Rio Preto