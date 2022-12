Mulher é presa após furtar mais de R$ 3 mil em roupas de shopping

Uma mulher foi presa em flagrante nesta última quinta-feira, (15/12/2022), depois de furtar mais de R$ 3 mil em mercadorias das Lojas Marisa, no Shopping Cidade Norte, em São José do Rio Preto (SP).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, seguranças do Centro de Compras teriam estranhado o fato da mulher estar caminhando pelos corredores com sacolas de uma rede de lojas que não existe no local. Em seguida, o segurança interno de uma loja de cosméticos encaminhou um print de uma imagem das câmeras, onde flagrava quatro mulheres e um homem entrando no local e subtraindo diversos objetos.

Com a suspeita, de 19 anos, os policiais encontraram duas sacolas, revestidas com papel alumínio para tentar evitar que o sensor de alarme de saída da loja fosse acionado. Dentro das sacolas haviam diversas peças de roupas, 21 calças jeans e também uma bolsa, com um valor total de R$ 3.130,00.

A indivídua foi presa em flagrante e levada para o plantão policial da cidade, onde permaneceu presa à disposição da justiça. A assessoria das lojas Marisa ainda não se manifestou sobre o caso. Gazeta do Interior