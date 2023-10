Um acidente com um ciclista, identificado como Antonio Fresneda Perez, de 78 anos, conhecido popularmente por “Toinho Verdureiro ou Toinho Matias”, chocou a cidade de Tanabi ontem (17/10).

Segundo informações apuradas pela equipe do Tanabi Notícias, o senhor Antonio conduzia sua bicicleta pela rua Sete de Setembro em direção à Avenida Diego Carmona Garcia, por volta das 16:30h, quando perdeu controle da bicicleta em uma descida íngreme, bateu contra uma calçada e foi arremessado no córrego, vindo a sofrer um corte profundo na cabeça.

Segundo consta no boletim, a vítima foi socorrida imediatamente pelo SAMU até a Santa Casa de Tanabi onde posteriormente o médico plantonista tentou reanimá-lo, porém o mesmo não resistiu e veio a óbito.

O corpo do senhor Antonio, foi encaminhado ao IML de Rio Preto, e posteriormente liberado para realizar o seu velório. Seu corpo foi sepultado no Cemitério Jardim da Igualdade nesta quarta-feira (18/10) as 15h.