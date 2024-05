Motorista é socorrido em estado grave após bater de frente com caminhão na BR-153

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Acidente aconteceu no quilômetro 35,5 da rodovia federal, em Nova Granada/SP.

O motorista de uma VW/Saveiro foi socorrido em estado grave após bater de frente com um caminhão na tarde desta quarta-feira (29.mai), na BR-153, em Nova Granada/SP.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 13h40, no quilômetro 35,5 da rodovia.

O motorista da Saveiro dirigia sentido a São José do Rio Preto/SP bateu de frente com um caminhão que seguia no sentido contrário.

O motorista do caminhão saiu ileso. Já o motorista da Saveiro foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital de Base de Rio Preto. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

As causas do acidente são investigadas.

*Com informações do Diário da Região