DUPLA É PRESA PELA POLÍCIA MILITAR TENTANDO VENDER CAMIONETE FURTADA

Duas pessoas foram presas pela Polícia Militar ao tentarem vender uma caminhonete furtada. O fato foi registrado nesta quinta-feira, dia 18, ao lado da Santa Casa de Jales.

Com a participação do Baep, a PM conseguiu prender em flagrante os indivíduos que estavam negociando uma Toyota/Hilux, produto de furto ocorrido em julho na cidade de Mirassol, na região de São José do Rio Preto.

Diante das informações os policiais pmiliatres constataram o fato e lograram êxito os envolvidos

Eles foram conduzidos a Central de Polícia Judiciária de Jales, enquadrados em crime de receptação, furto e tentativa de estelionato, já que uma terceira pessoa (vítima) estava comprando o veículo de boa fé.

Posteriormente foram transferidos para Cadeia Pública de Santa Fé do Sul, sem pagamento de fiança e devem passar por audiência de custódia na tarde desta sexta-feira, dia 19.

*Informações/Região Noroeste