DISE apreende R$600 mil e drogas sintéticas em operação

Combate à organização criminosa que disseminou drogas gourmet na região

Nesta semana, a DISE e participação de várias unidades da Polícia Civil do Estado deflagrou a “OPERAÇÃO FAST MAIL” apreendendo grande quantidade de drogas sintéticas e as denominadas drogas gourmet, que são disseminadas na região.



As investigações se iniciaram após a prisão no mês de julho deste ano de um jovem de 21 anos de idade, que recebeu referidas drogas pelos correios e estava sendo monitorado pela DISE, ocasião em que foram apreendidos 334 comprimidos de ecstasy, um tijolo de maconha “gourmet” (Dry Ice) e embalagem plástica tipo contendo MD Cristal.



Na sequência, através de trabalhos de inteligência e diligências de campo elaborados da DISE foram identificados novos endereços e identificados dois indivíduos relacionados à remessa dos entorpecentes à Votuporanga.



Foram elaborados relatórios das investigações e submetidos à apreciação da Autoridade Policial, Ministério Público e Judiciário, sendo posteriormente expedidos pela Justiça de Votuporanga os devidos Mandados de Busca e de Prisão e cumpridos pelas equipes da DISE na cidade de São Paulo.



Nas buscas na residência do investigado V.V.R., de 29 anos de idade, vulgo “Surfista”, foram encontradas grande quantidade de Ecstasy, LSD, MD Cristal, Dry Ice, entre outras drogas. Em um segundo endereço, o investigado morador em um condomínio no Bairro Vila Sonia, Zona Sul de São Paulo, nada de ilícito foi encontrado, sendo, D.A.V.S. conduzido ao D.P. da área sendo ouvido e liberado.



Quanto ao investigado “Surfista”, no momento da abordagem não se encontrava na residência, a equipe foi recebida por familiares e durante todo o dia permaneceu foragido.



Prosseguindo o trabalho investigativo de inteligência visando a captura de V.V.R., o Surfista, a polícia descobriu que ele estaria na cidade do Guarujá, litoral sul de São Paulo.



Já na quinta-feira, 17, as equipes da Dise se deslocaram para Guarujá, onde após diligências identificaram e prenderam em uma pensão o “Surfista”.



De acordo com o apurado junto às autoridades, os entorpecentes localizados na residência de “Surfista” têm valor aproximado de R$ 600 mil.



Os trabalhos foram coordenados pelo delegado Titular da DISE, Rafael Latorre Costa. O preso foi encaminhado à carceragem e ficará à disposição da Justiça para a conclusão dos autos deste Processo Investigativo







Drogas apreendidas:



Dez (10) Pacotes da droga conhecida como Dry Ice (maconha gourmet retirada da flor da maconha com alto teor de THC), Doze (12) Pacotes de Ecstasy contendo milhares de comprimidos da droga, Dezenas de Cartela de LSD na forma de papeis coloridos, também conhecida por “Selinhos”, perfazendo milhares de unidades, dezessete (17) Pacotes de M.D. (Droga Sintética) pesando aproximadamente cinco (05) Kilos do entorpecente. Também foram apreendidos Dois (02) Telefones Celulares, Plásticos tipo Zip para embalar drogas e duas (02) Balanças de Precisão.