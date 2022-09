Motorista atropela motociclista e foge sem prestar socorro

Um motorista fugiu sem prestar socorro depois de atropelar um motociclista na rodovia Roberto Mario Perosa (SP-379), em Urupês (SP). Acompanhado de um advogado, o autor se apresentou na delegacia da cidade nesta última quarta-feira (31/08/2022).

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 20h40 da última terça (30/08), no Km 379, entre Urupês e Ibirá. O motociclista, de 46 anos, (foto acima) seguia pela rodovia, quando teria sido atropelado pelo veículo, um Gol placas de Urupês (SP), que seguia atrás.

Após o acidente, mesmo com o vidro do para-brisas quebrado e o pneu estourado, o motorista, de 35 anos, fugiu do local sem prestar socorro. Um caminhoneiro, que passava pela rodovia, seguiu o suspeito até a entrada de Urupês, que mesmo assim não parou.

O motociclista foi socorrido até o Pronto Socorro de Urupês e precisou ser transferido para o hospital Padre Albino, na cidade de Catanduva (SP). Por telefone, os policiais foram informados pela instituição de que o estado de saúde da vítima seguia estável.

Momento depois os policiais encontraram o carro bastante danificado e abandonado próximo do lixão de Urupês. Dentro do veículo eles localizaram uma grande quantidade de garrafas e latas de bebidas alcoólicas, porém, o condutor não foi encontrado.

A moto e o carro foram apreendidos e serão periciados. Ontem, o motorista se apresentou na delegacia de Urupês acompanhado de um advogado.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo e fuga de local de acidente.