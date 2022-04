Polícia Militar prende acusado por praticar roubos

Um homem foi preso nesta quarta-feira, dia 27, pela Polícia Militar, acusado de praticar roubos na cidade de Fernandópolis.

Na casa dele, localizada no bairro Cohab Antônio Brandini, os policiais conseguiram recuperar joias do último assalto ocorrido na noite de segunda-feira, dia 25, no bairro Bernardo Pessuto.

Uma mulher ficou refém do bandido até que ele arrombasse o cofre e carregasse joias e uma quantidade em ouro.

O acusado acabou confessando outro roubo realizado no início do mês de abril e ainda teve R$ 2.875,00 reais apreendidos pelas autoridades.

A PM solicitou apoio de policiais civis que investigam o caso e o acusado confessou os crimes, prestou depoimento e como havia saído do período de flagrante, prestou depoimento e foi liberado.