Homem é preso pela DISE com mais de 3kg de maconha em Valentim Gentil

A DISE de Votuporanga prendeu na tarde desta terça-feira (28/09) um homem por tráfico de drogas na cidade de Valentim Gentil/SP apreendendo com ele três tijolos de maconha e um tablete menor da mesma droga, totalizando um peso aproximado de 3kg.

W, de 26 anos conhecido como “Prego” já vinha sendo investigado pelos policiais da Delegacia Especializada por estar envolvido com a venda de drogas naquela cidade.

Na tarde desta terça-feira, os policiais cientes de que na residência do investigado havia uma grande quantidade de droga, ingressaram de surpresa na casa fazendo sua abordagem. Em buscas pelo local, foi encontrada em cima do sofá da sala uma mochila contendo em seu interior a droga apreendida. Foi apreendido ainda o celular do investigado que passará por perícia com o objetivo de identificar outros traficantes associados a ele.

O investigado foi conduzido para a sede da DISE em Votuporanga/SP sendo autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e, posteriormente, encaminhado para uma Unidade Prisional da região ficando a disposição da Justiça.