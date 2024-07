Motorista bêbado causa acidente e recusa teste do bafômetro

Um homem de 44 anos foi flagrado dirigindo embriagado e sob efeito de cocaína após causar um acidente na Avenida Isaura Macarani, no bairro Acapulco, em Birigui, na noite de segunda-feira (15). Apesar da batida em dois veículos estacionados, ninguém ficou ferido.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista dirigia pela avenida quando perdeu o controle do carro e colidiu com os carros estacionados, que estavam desocupados no momento do acidente. Os veículos sofreram danos consideráveis.

Ao ser abordado pela polícia, o homem confessou ter consumido bebida alcoólica e cocaína com a esposa, de 39 anos, na noite anterior. No entanto, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, o que configura crime de recusa. Tanto o motorista quanto a mulher também recusaram atendimento médico.