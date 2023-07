Polícia investiga encontro de corpo carbonizado em Votuporanga

O corpo de um homem foi encontrado carbonizado em Votuporanga nesta quarta-feira, dia 26. A ocorrência foi na Av. Jerônimo Figueira da Costa, perto do Instituto Federal. Testemunhas encontraram o corpo durante um incêndio na vegetação seca. Os Bombeiros foram chamados e controlaram o incêndio.

As condições no local não permitiram a identificação da vítima. Perícia foi realizada no local e o corpo foi encaminhado ao IML para se identificara as causas da morte. O caso é investigado pela Polícia Civil. votutudo