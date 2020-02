Força Tarefa da Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Com o indivíduo, em um estabelecimento comercial de gênero alimentício na área central da cidade foram apreendidos pela DISE cerca de 200 comprimidos de ecstasy, 15 gramas de cocaína, balança de precisão, dinheiro e apetrechos utilizados na traficância.

Na tarde desta sexta-feira (14), policiais civis do núcleo 1°, 2° e 5° Distrito Policial de São José do Rio Preto/SP, continuando investigação desde a cidade de Catanduva/SP, passando por Mirassol/SP e contando com o apoio de investigadores da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Fernandópolis/SP e Votuporanga/SP, prenderam em flagrante um homem na área central de Votuporanga.

De acordo com informações, o indivíduo estava em um estabelecimento comercial de gênero alimentício e, em sua posse teriam sido apreendidos cerca de 200 comprimidos de ecstasy, 15 gramas de cocaína, balança de precisão, dinheiro e petrechos.

No entanto, durante todo o dia, as diligências desencadeadas nas referidas cidades resultaram na apreensão de cerca de 15 kg de maconha, aproximadamente 300 comprimidos de ecstasy, além de cocaína, dinheiro e apetrechos.

Os presos foram conduzidos para as delegacias de Polícia Civil respectivas, onde foram elaborados os procedimentos de Polícia Judiciária.