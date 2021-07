Homem é preso após bater carro com cigarros contrabandeados

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um homem foi preso em flagrante depois de tentar fugir com um carro cheio de cigarros contrabandeados do Paraguai nesta quarta-feira (21), na região de Presidente Prudente (SP). A ocorrência aconteceu no quilômetro 547 da rodovia Raposo Tavares (SP-270).

Segundo a polícia, durante a Operação Paz e Proteção, uma equipe viu um Peugeot 408 prata, com placas de Campinas (SP), trafegando pela rodovia Assis Chateaubriand (SP-425). Os policiais pediram para o motorista parar, mas ele não obedeceu e tentou fugir. O carro foi acompanhado pela SP-425 e pela SP-270.

Outras viaturas foram acionadas para tentar capturar o homem, até que ele perdeu o controle da direção e bateu o carro em uma cerca. O suspeito abandonou o veículo e tentou se esconder em uma mata, mas foi capturado e preso minutos depois.

No carro, os policiais apreenderam 12.500 maços de cigarros sem nota fiscal de compra. Questionado, o homem disse que pegou a mercadoria em Sandovalina (SP) e levaria os cigarros para Regente Feijó (SP). A ocorrência foi registrada na Polícia Federal de Presidente Prudente