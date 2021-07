URGENTE: jovem de Votuporanga é executado com 23 tiros e corpo é encontrado em canavial

O corpo de um jovem de Votuporanga foi localizado em um canavial em em Nhandeara na manhã deste sábado, dia 17. O jovem Gustavo Junior Carvalho Dionísio, de 23 anos estava desaparecido desde a última quinta-feira, e o seu corpo foi encontrado na manhã deste sábado, no meio de um canavial em Nhandeara.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Votunews, o seu corpo tinha pelo menos 23 perfurações de tiros e já estava em estado de decomposição. Ele foi encontrado por um trabalhador rural que passava pelo local.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Votuporanga para ser periciado e liberado para o sepultamento para a família. A reportagem apurou que o sepultamento do seu corpo ocorrerá às 8 horas deste domingo, no Cemitério Municipal de Votuporanga. Não houve velório em razão do estado de decomposição que o corpo se encontrava.

Gustavo deixa os pais e 5 irmãos. Ele morava no bairro Vila América, em Votuporanga.

A Polícia Civil de Votuporanga, através da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) está investigando o crime.