Polícia Ambiental de Votuporanga flagra jovens com moto furtada

Policiais ambientais que faziam patrulhamento durante a Operação Toque de Recolher na noite de ontem (10), flagraram um ‘empinador’ de moto praticando as acrobacias em via pública e dois jovens assistindo as manobras radicais.

O flagrante foi no bairro Parque Figueiras. Quando a POLÍCIA chegou os três rapazes tentaram fugir, mas não deu tempo e foram abordados. Na pesquisa de registro os policiais constataram que a moto ERA FURTADA em Dirce Reis, na data anterior.

Um dos rapazes que estava assistindo a apresentação criminosa do motociclista alegou ter COMPRADO A MOTO por R$ 100,00. Já o outro estava com aproximadamente 13 gramas de maconha e 50 folhas de papel para fazer cigarros da droga. Todos foram levados para a Central de Flagrantes, onde o ‘empinador’ e o que comprou a moto ficaram presos. O que estava com a droga vai responder em liberdade.

REGIÃO

Um pescador clandestino que usava duas redes de 50 metros cada e havia capturado peixes foi flagrado e multado pela Polícia Ambiental no represamento Ilha Solteira, bairro Ribeirão Santa Rita, em Ouroeste.

A ação foi durante policiamento náutico no local, quando os policiais avistaram o homem tentando fugir. Ele foi interceptado e não portava autorização dos órgãos competentes. Foram apreendidos 2,3 de pescado com o infrator, que foi multado em mais de R$1 mil.