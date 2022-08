Servidora municipal morre após bater motoneta em coqueiro

A servidora municipal, Alessandra Aparecido Gallo, de 47 anos, morreu após colidir com a motoneta que pilotava, contra um coqueiro, na avenida Euclides Miragaia, em Birigui (SP). O acidente aconteceu nesta terça-feira (16). Existe a suspeita que a vítima tenha tido um mal súbito.

O acidente foi comunicado para a Polícia Militar, via Copom. Quando os PMs chegaram ao local, que fica próximo ao bairro Jardim do Trevo, encontraram a servidora desacordada, no solo.

O Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado e a mulher levada ao PSM (Pronto Socorro Municipal), onde o óbito foi constatado.

TESTEMUNHA

Próximo ao local onde ocorreu a colisão existe um posto de combustíveis. Um frentista, cuja identidade foi preservada, teria dito aos policiais que a mulher estava sozinha quando bateu contra o coqueiro. Ele informou ainda que não viu nenhum outro veículo envolvido no acidente.

INVESTIGAÇÃO

Uma equipe do IC (Instituto de Criminalística) fez perícia no local do acidente. Já o corpo da servidora municipal foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) e Araçatuba, onde passaria por exame necroscópico, para identificar a causa da morte.

DESPEDIDA

O corpo de Alessandra será velado, na capela do Memorial São Judas Tadeu, a partir das 6h, desta quarta-feira (17). O sepultamento está marcado para às 16h, no Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui. (Com informações do portal 018 News)