MORTE NA RODOVIA! Olimpiense de 29 anos morre em grave acidente na Assis Chateaubriand!

Na noite deste sábado (06) um acidente grave acabou matando uma olimpiense de apenas 29 anos de idade.

Segundo o que conseguimos apurar até o momento já que o acidente ocorreu na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425) no trecho entre Olímpia e Barretos, mas já na área pertencente a Barretos e portanto atendimento pelas equipes do COBOM daquela cidade.

Segundo o que apuramos até agora a jovem Amanda Raquel, 29 anos, teria saído de carro ontem a noite alegando que ia em Barretos visitar umas amigas. (Uns dizem que ela teria ido visitar a mãe).

Consta que durante a viagem de volta, nas proximidades da Fazenda Nelore, ela teria se envolvido em uma colisão contra uma caminhonete.

Consta que ferida gravemente a jovem não resistiu e morreu logo após o acidente.

A família

Moradora do bairro Residencial Harmonia em Olímpia, consta que Amanda teria se separado recentemente do marido e deixa três filhos sendo uma menina de 11 anos, um menino de 7 anos e outro de apenas 1 ano de vida.

No velório de Olímpia consta o nome dela para velório e sepultamento na data de hoje.

Estamos levantando o Boletim de Ocorrência do acidente para trazermos as notícias oficiais.

TRAGÉDIA NA RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND: Colisão frontal deixa uma vítima fatal e um ferido grave

Um grave acidente ocorrido na noite de sábado, por volta das 21h30, no km 108 da rodovia Assis Chateaubriand, em Barretos, resultou na morte de uma mulher e deixou um homem gravemente ferido. A tragédia mobilizou diversas equipes de emergência, incluindo o SAMU, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

A vítima fatal, identificada como Amanda Raquel Barbosa Pereira, de 29 anos, dirigia um GM Agile de Fernandópolis quando seu veículo colidiu frontalmente com uma caminhonete GM A 20, conduzida por Marcos Antônio Bozzo dos Santos Júnior, de 32 anos, morador de Colina. Segundo relatos, o impacto foi tão severo que Amanda, moradora de Olímpia, faleceu instantaneamente no local do acidente.

O subtenente C. Souza, que comandou a operação de resgate, descreveu a cena como dramática, com os veículos severamente danificados.

“Ao chegarmos, encontramos um cenário devastador com dois veículos envolvidos em uma colisão frontal. A condutora do Agile já estava sem vida, e o motorista da caminhonete estava sendo atendido pelo SAMU”, relatou o subtenente.

Marcos Antônio, o condutor da caminhonete, foi rapidamente socorrido e transportado ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Barretos, com ferimentos graves. A equipe de resgate composta pelo médico Ulisses, a enfermeira Tânia, e o socorrista Marcos, trabalhou intensamente para estabilizá-lo durante o transporte.

Os policiais rodoviários Lucival e Catelan estiveram presentes no local para registrar a ocorrência e iniciar as investigações sobre as circunstâncias do acidente. O caso foi registrado no Plantão Policial como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Este trágico evento serve como um sombrio lembrete dos perigos potenciais nas rodovias. As autoridades continuam investigando para determinar as causas exatas do acidente e verificar se algum fator externo pode ter contribuído para o desastre.

(Com informações de O Diário Online e do Boletim de Ocorrência – regional24horas.com.br)