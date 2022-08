TRAGÉDIA: três mortos em colisão frontal na Euclides da Cunha em Valentim Gentil

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Três pessoas morreram em um acidente trágico hoje ( 6), na rodovia Euclides da Cunha, entre Meridiano e Valentim Gentil, deixou três pessoas mortas e uma vítima leve.

A fatalidade foi entre um Toyota/Corolla e um GM/Vectra Sedan, que colidiram de frente. No Vectra estava um casal de idosos que morreram no local.

O motorista do Corolla também não resistiu aos ferimentos e também morreu.

A quarta vítima leve é uma mulher, que não teve nome e idade divulgada teve fratura em um dos cotovelos, sendo atendida por uma unidade do Samu e lavada a Santa Casa de Fernandópolis.

Unidades do Corpo de Bombeiros também foram acionados e compareceram ao local para dar suporte a ocorrência e retirar as vítimas que estava presa em um dos veículos.