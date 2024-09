Deic de São José do Rio Preto assume investigação do caso Giovana

A Deic de São José do Rio Preto (SP) vai assumir a investigação do caso da jovem encontrada morta e enterrada, em Nova Granada. O caso foi registrado na última terça-feira, (27). O delegado titular da Deic, Fernando Augusto Ted, informou para a reportagem que o caso ainda não está, oficialmente, com a delegacia de homicídios de Rio Preto, por conta de tramites da justiça. Mas que a investigação deve ser feita a partir de hoje, pela especializada.

RELEMBRE O CASO

A adolescente de 16 anos estava desaparecida desde dezembro de 2023. Ela foi encontrada morta e enterrada em um sítio em Nova Granada, no interior de São Paulo, nesta terça-feira (27). A jovem, identificada como Giovana Pereira Caetano de Almeida, foi localizada após uma denúncia anônima levar a Polícia Militar até a propriedade rural. No local, o caseiro confessou a presença do corpo e indicou onde ele estava enterrado.

Giovana desapareceu após ir a uma entrevista de estágio em uma empresa de recuperação de caminhões, em São José do Rio Preto. Os policiais foram até a empresa e abordaram o proprietário. A princípio, ele negou o crime. Mas, em seguida, alegou que a menor foi até a empresa no dia 21 de dezembro do ano passado, onde teria consumido cocaína e mantido relações sexuais com ele e mais um funcionário.

Ainda de acordo com o depoimento do empresário, em certo momento, os dois homens deixaram a adolescente sozinha e, quando ele voltou, ela teria sofrido um mal súbito.

Sem saber o que fazer, o empresário decidiu levar o corpo até o sítio, que também lhe pertence, em Nova Granada, e pediu a ajuda do caseiro para enterrar a adolescente na propriedade rural.

O empresário e o caseiro foram presos em flagrante por ocultação de cadáver e posse ilegal de arma de fogo. A polícia também apreendeu duas armas durante a operação. A investigação segue para determinar as circunstâncias exatas da morte da adolescente e se houve outras pessoas envolvidas no crime. Existe a suspeita, ainda não confirmada, de que a menor tenha sido baleada.