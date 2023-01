Polícia de Santa Fé deve investigar morte de escrivão em acidente

A Polícia Civil de Santa Fé do Sul deve abrir inquérito para investigas as causas da morte do escrivão de polícia Miguel Cristale, 51 anos, vítima de um acidente automobilístico ocorrido na noite desta segunda-feira, dia 23.

Ele pilotava uma viatura quando voltava de um plantão policial na cidade de Aparecida d´Oeste e teria perdido o controle da direção na Rodovia Prefeito Éttore Bottura, mais conhecida como rodovia dos Barrageiros, que liga Santa Fé do Sul a Ilha Solteira.

Miguel Cristale foi encontrado em uma ribanceira com vários ferimentos pelo corpo após capotar o veículo por várias vezes e ainda colidir contra um muro próximo ao Motel Paraty, Ele teve parada cardiorrespiratória e TCE – Traumatismo Crânio Encefálico – grave, além de trauma em face.

Um possível fato secundário teria provocado o capotamento, é o que deve ser levantado pela perícia.