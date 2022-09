Na delegacia, as equipes da corporação constataram que Fábio estava foragido pelo crime de roubo de fios elétricos. “Fiquei em choque. Nunca roubei nada. Quem me conhece sabe. Sou um cara extremamente correto com as coisas. O momento mais difícil foi a hora que entrei na viatura na frente dos meus filhos. Isso foi o fim. Sempre presei muito pelo meu nome e sempre cuidei da minha família com muito cuidado”, disse Fábio. No dia 31 de janeiro, quando o roubo aconteceu, o caminhoneiro estava viajando com a família. As fotos do passeio foram as provas apresentadas pelo advogado de defesa de Fábio durante a audiência de custódia.