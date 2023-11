Homem morre afogado em lago perto de Mirassolândia

A Polícia Militar registrou uma morte por afogamento em um lago entre Mirassolândia e Bálsamo, neste fim de semana.

Segundo informações da PM, Francisco Pereira de Oliveira estava pescando com alguns parentes no lago, que fica em uma fazenda. O primo dele seria um morador do local.

Durante o momento de lazer em família, a vítima resolveu mergulhar para se refrescar do calor, mas acabou afundando. Ainda de acordo com os policiais, Francisco teria tentado atravessar o lago, mas não conseguiu e se afogou.

Um casal de primos tentou puxá-lo para a margem, mas ele já estava morto.

Policiais militares e civis estiveram na propriedade para registrar a ocorrência.