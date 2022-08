Isac Alexandre Gaspar Pinto cometeu o crime no dia 24 de agosto de 2018, em Buritama (SP). Contudo, foi preso somente no dia 12 de dezembro de 2019, em Rio Verde (GO).

A comerciante Eliane Negrelli sofreu diversas fraturas após ser prensada pelo veículo e ainda convive com as sequelas.

Segundo o Ministério Público, Isac Pinto foi denunciado por dupla tentativa de homicídio triplamente qualificado.

Apesar do crime ter sido cometido em Buritama, o júri popular será realizado em Araçatuba (SP), pois a Justiça acatou o pedido de desaforamento feito pelo advogado Elber Carvalho de Souza.

MP denuncia motorista que atropelou mulher em Buritama por dupla tentativa de homicídio

“Meu cliente não teve a intenção de praticar homicídio ou tentativa de homicídio. Foi realmente uma briga. Pedi o desaforamento para o julgamento ser o mais imparcial possível. O caso realmente teve grande repercussão”, informou o advogado do réu ao g1.

Caso

Eliane foi atropelada após uma confusão no estabelecimento comercial. Câmeras de segurança flagraram a ação do motorista (veja abaixo).

No vídeo é possível ver Isac, vestindo camisa azul, momentos antes de atropelar a comerciante. Ele está sentado em uma mesa com outras pessoas.

Uma mulher loira começa a discutir com uma moça da mesa ao lado. O empresário separa as mulheres e discute com a companheira.

O casal sai da loja e fica do lado de fora conversando por alguns minutos com outras pessoas. Em seguida, o homem tenta voltar para a loja, só que encontra a porta de vidro fechada. Ele aparece tentando abrir à força, mas não consegue. Pela imagem dá para perceber que Isac discute com alguém que está dentro da loja.

O empresário parece ir embora, mas volta já dentro da caminhonete. Isac para, desce e aparece jogando algum objeto. Na sequência, retorna para o veículo e coloca a caminhonete de frente para loja. O motorista ainda chega a pedir para um rapaz tirar uma bicicleta da calçada. Então, acelera e bate contra a porta de vidro. Um dos donos da loja sai e arremessa um objeto. Isac acelera a caminhonete de novo, quase atinge o homem que jogou o objeto e atropela a comerciante.

Com o impacto, a mulher ficou prensada entre o veículo e a parede do prédio. Logo depois, o motorista foge sem prestar socorro.

De acordo com o Ministério Público, as vítimas somente não morreram por circunstâncias alheias à vontade de Isac.

“O réu agiu com desígnios absolutamente autônomos, pois sua intenção era de matar as duas vítimas”, escreveu na denúncia o promotor Eduardo Martins Boiati.

Sequelas

Na época em que a prisão de Isac foi realizada, Eliane disse em entrevista ao g1 que ainda possui sequelas dos graves ferimentos que sofreu ao ser prensada contra a parede do depósito de bebidas.

Além de ficar 44 dias internadas em um hospital da região noroeste paulista, ela precisou ser submetida a 10 cirurgias, sente dificuldades em andar e não consegue dobrar as duas pernas.