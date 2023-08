Procurado por tentativa de feminicídio é preso em Santa Fé

Policiais militares da 4ª Cia do 16º BPM/I – Santa Fé do Sul capturaram indivíduo procurado da Justiça.

Cientes de um alerta emitido pelo COPOM de que um procurado acusado de tentativa de feminicídio estaria escondido em uma pensão na Rua 15, a equipe policial se deslocou até o local com o apoio do Comando de Grupo de Patrulha (CGP) e das demais viaturas, sendo que realizou contato com o responsável pela pensão, o qual informou que há cerca de duas semanas chegou um morador novo e autorizou a adentrar na pensão para averiguação.

Após averiguação dos moradores constatou-se via PRODESP que um deles, possivelmente o denunciado, possuía dois mandados de prisão em seu desfavor.

Conduzido e apresentado na Central de Polícia Judiciária ficando o procurado preso à disposição Justiça.