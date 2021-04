Adolescente de 16 anos mata a tiros garoto da mesma idade

Um adolescente de 16 anos foi apreendido após matar outro adolescente da mesma idade nesta sexta-feira (2), no bairro Pereira Jordão, em Andradina (SP).

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito que é mecânico, teria atirado no adolescente e fugido do local logo em seguida.

Moradores chamaram a polícia que encontrou a vítima caída e com alguns tiros pelo corpo. Ele chegou a ser socorrido, mas acabou não resistindo aos ferimentos. A suspeita é de que ele tenha sido atingido por pelo menos quatro tiros.

A polícia iniciou buscas para tentar encontrar o mecânico e foram até a casa dele no bairro Jardim Europa. Os agentes encontraram o suspeito no fundo da casa. Ao perceber a chegada dos policiais, o adolescente tentou fugir pulando os muros das casas vizinhas, mas acabou sendo algemado.

Para a PM ele assumiu a autoria do crime e disse que havia apanhado e sido ameaçado de morte pela vítima, o que teria feito ele cometer o crime.

Ele foi aprendido e levado para a delegacia. Após ser ouvido, o menor foi transferido para a Fundação Casa, onde permanece à disposição da Justiça.