Duas mulheres caem no golpe do bilhete premiado e perdem R$ 115 mil

Uma das vítimas perdeu R$ 90 mil, enquanto a outra perdeu R$ 25 mil no mesmo golpe, aplicado em locais diferentes da cidade

Duas mulheres, uma de 53 anos e uma de 72 anos, foram vítimas do golpe do bilhete premiado na tarde desta terça-feira, 28, em Rio Preto. A vítima de 53 anos perdeu R$ 90 mil, enquanto a idosa perdeu R$ 25 mil.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima mais nova saía de uma clínica na avenida José Munia quando foi abordada por um homem que lhe perguntou o endereço de um estabelecimento, onde, supostamente, deveria ir para receber um prêmio.

Enquanto conversavam, outro homem chegou. O primeiro golpista, então, apresentou um bilhete premiado para a vítima no valor de R$ 1,4 milhão e afirmou que, por ser evangélico, não queria ficar com o valor todo, que apenas R$ 300 mil bastava para “comprar algumas terras” e que, se ela quisesse, poderia dividir o valor com o outro homem.

A vítima entrou em um veículo com os dois e os acompanhou até um prédio, onde o segundo homem entrou e voltou com R$ 40 mil. Na sequência, ele foi até um banco e apresentou uma transferência de R$ 200 mil, mas relatou que precisava de mais R$ 100 mil para deixar o restante do prêmio para a vítima.

Os dois homens foram até a casa da vítima, que entregou R$ 90 mil aos golpistas. Nesse momento, os dois criminosos pararam em um ponto de ônibus e pediram para a mulher descer para comprar uma garrafa de água. Após a compra, ao retornar para o local, ela percebeu que os dois homens haviam fugido, levando o dinheiro, a sua bolsa e seus pertences pessoais.

Outro caso

Na mesma tarde, uma idosa de 72 anos foi abordada no bairro Boa Vista por duas mulheres que solicitaram ajuda para encontrar um endereço. Uma delas afirmou que havia ganhado um prêmio no valor de R$ 1 milhão, mas que não poderia ficar com o valor e, caso a idosa pagasse uma parte do valor, poderia ficar com o restante.

As duas criminosas encaminharam a idosa até um caixa bancário, onde conseguiram sacar um valor de R$ 5 mil reais e realizar uma transferência de R$ 20 mil, totalizando um prejuízo de R$ 25 mil.

A vítima afirmou que só percebeu que havia caído em um golpe quando relatou o ocorrido para a sua filha.

Os dois casos foram registrados como estelionato e serão investigados pela Polícia Civil.

(Colaborou Victória Oliveira – diarioweb.com.br)