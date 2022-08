Diretora é agredida por aluno em briga generalizada na porta de escola

A diretora de uma escola municipal em Itanhaém, no litoral de São Paulo, foi agredida por um aluno após tentar apartar uma briga entre duas estudantes na porta da unidade. De acordo com uma testemunha, o jovem, que não estava envolvido na confusão, teria voltado para o colégio para evitar que a pedagoga evitasse a confusão e, nesse momento, teria batido nela.

O g1 apurou nesta terça-feira (22) que um Boletim de Ocorrência foi registrado e que a polícia investiga o caso. A Polícia Civil informou à reportagem que a diretora esteve na delegacia para prestar esclarecimentos e fazer uma denúncia sobre a agressão. Um ato infracional será elaborado contra o adolescente.

Segundo um pai de aluno, que não quis se identificar, a diretora iria separar a briga quando um adolescente pulou o muro para evitar a ação. “Deu até policia. A diretora foi parar no hospital”, afirmou.

As Imagens obtidas pela reportagem (vídeo acima) mostram as duas adolescentes brigando. Uma delas chega a apertar o pescoço da outra, enquanto os demais estudantes tentam pôr fim à confusão, em frente à Escola Municipal Maria Aparecida Soares Amendola, no bairro Vila Nossa Senhora do Sion.

“Lamentável isso. Cenas como essa trazem muita tristeza. Tenho a impressão de que a volta às aulas após a pandemia alterou o animo da garotada, sugiro um acompanhamento psicológico”, desabafou o pai.

Ao g1, a Polícia Militar confirmou ter sido acionada para atender a ocorrência. Segundo a corporação, os policiais orientaram a diretora, porém, o caso foi encaminhado para a Guarda Civil Municipal (GCM).

Em nota, a Prefeitura de Itanhaém informou que a secretaria de Educação, Cultura e Esportes instaurou um procedimento administrativo para apuração dos fatos ocorridos.