Segundo informações preliminares, ele teria perdido o controle da direção do veiculo Ford/Cargo, com placas de Santa Adélia/SP, no sentido Estrela d´Oeste a Fernandópolis.

Homens do Corpo de Bombeiros já estão no local para retirada do corpo que ficou prensado com sinais de traumatismo craniano, coluna cervical e tórax.