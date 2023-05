NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: duplo homicídio em Votuporanga: pai e filho são mortos brutalmente

PAI E FILHO SÃO ASSASSINADOS EM VOTUPORANGA:

As vítimas de 56 e 22 anos de idade foram encontradas mortas, amarradas e com sinais de tiros em várias partes do corpo, nesta manhã, em propriedade rural próximo do aeroporto de Votuporanga.

Polícia Civil investiga o duplo assassinato.